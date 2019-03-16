Son Dakika Haberleri: Otomobilinde Av Tüfeğiyle İntihara Kalkıştı

Otomobilinde Av Tüfeğiyle İntihara Kalkıştı

1 saat önce

KÜTAHYA'da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle kendini vuran Halil A. (41) ağır yaralandı.

Otomobilinde Av Tüfeğiyle İntihara Kalkıştı, System.String[]
KÜTAHYA'da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle kendini vuran Halil A. (41) ağır yaralandı. Halil A., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, Emre Mahallesi Kozluca Sokak'ta meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalıştığı öğrenilen Halil A., park halindeki kendisine ait otomobilde av tüfeğiyle göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Halil A., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil A., hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:13 Kaynak: DHA

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