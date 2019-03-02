Son Dakika Haberleri: Otomobilinde Başından Vurularak Öldürüldü (2)

Otomobilinde Başından Vurularak Öldürüldü (2)

1 saat önce

CİNAYET NEDENİ: SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA Eskişehir'de, Zafer Gözel'i otomobilinde başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kantaş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilinde Başından Vurularak Öldürüldü (2), System.String[]
CİNAYET NEDENİ: SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA 

Eskişehir'de, Zafer Gözel'i otomobilinde başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kantaş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf eden Kantaş, Zafer Gözel'i sosyal medyada tartışmalarıyla aralarında başlayan husumet nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ali Kantaş 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:13 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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