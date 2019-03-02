Otomobilinde Başından Vurularak Öldürüldü (2)
1 saat önce
CİNAYET NEDENİ: SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA Eskişehir'de, Zafer Gözel'i otomobilinde başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kantaş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYET NEDENİ: SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA Eskişehir
'de, Zafer Gözel'i otomobilinde başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kantaş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf eden Kantaş, Zafer Gözel'i sosyal medyada tartışmalarıyla aralarında başlayan husumet nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ali Kantaş 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Ali Naki
ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:13 Kaynak: DHA
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