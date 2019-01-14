Otomobilinde Başından Vurularak, Öldürülmüş Halde Bulundu
1 saat önce
MERSİN'de Serkan Ateş(40), otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
MERSİN'de Serkan
Ateş(40), otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma
cinayetle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Merkez Mezitli
ilçesine bağlı Fındıkpınarı
Mahallesi'ne giden yol üzerindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Hemen verilen adrese gelen jandarma ekipleri otomobildeki kişinin Serkan Ateş olduğunu ve başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma yaptığı araştırmalar sonucunda Ateş'in akrabası olduğu öğrenilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:00 Kaynak: DHA
Kendisini Dövdüğünü İddia Ettiği Nişanlısını Öldürdü
Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu