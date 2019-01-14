Son Dakika Haberleri: Otomobilinde Başından Vurularak, Öldürülmüş Halde Bulundu

Otomobilinde Başından Vurularak, Öldürülmüş Halde Bulundu

1 saat önce

MERSİN'de Serkan Ateş(40), otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Otomobilinde Başından Vurularak, Öldürülmüş Halde Bulundu, System.String[]
MERSİN'de Serkan Ateş(40), otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma cinayetle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'ne giden yol üzerindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Hemen verilen adrese gelen jandarma ekipleri otomobildeki kişinin Serkan Ateş olduğunu ve başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma yaptığı araştırmalar sonucunda Ateş'in akrabası olduğu öğrenilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:00 Kaynak: DHA

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