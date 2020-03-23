Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

KONYA'da bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak (39), kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

KONYA'da bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak (39), kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beşkavak Sokak üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.  İddiaya göre, Halef Okşak 16 HC 492 plakalı otomobilini akaryakıt istasyonuna park etti. Okşak'ın içinde oturduğu otomobilinin yanına ise içinde 2 kişi olan araç yanaştı. Kimliği belirsiz kişiler, araçtan inip, otomobildeki Okşak'ı karnından bıçaklayarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Halef Okşak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, kaçan şüphelileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.


Polis, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:20 Kaynak: DHA

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