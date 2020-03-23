Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3) - Son Dakika

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKonya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner Sağlam (39) ile arkadaşı Görkem Güven (42), çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Konya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner Sağlam (39) ile arkadaşı Görkem Güven (42), çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:33 Kaynak: DHA
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