Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar

Antalya'ya bağlı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi saat 10.30 sularında, Çifteçeşmeler mevki D-400 kara yolu üzerinde otomobilin yol kenarında durduğunu fark etti.Durumdan şüphelenen jandarma ekibi aracı kontrol ettiğinde direksiyondaki kişinin hareketsiz durduğunu ve boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü. Jandarma ekipleri hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde direksiyondaki kişinin boğazının kesildiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde de ölen kişinin Ramazan Kırınfıl olduğu tespit edildi.

ARACINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Jandarma ekipleri kara yolunu ve olay yerini şeritle kapattı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, araç içinde yapılan aramada ise yüklü miktarda para bulundu.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İlçede oturan ve döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfıl'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ramazan Kırınfıl'ın cenazesinin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu araçtaki yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.