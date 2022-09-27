Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi - Son Dakika
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Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi

27.09.2022 19:19

Antalya'nın Kemer ilçesinde kara yolu üzerinde duran otomobilde ceset bulundu. Yapılan incelemede boğazı kesildiği anlaşılan şahsın aracından yüklü miktarda para çıkarken yine yüklü miktarda dövizin de çalındığı belirlendi.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi saat 10.30 sularında, Çifteçeşmeler mevki D-400 kara yolu üzerinde 07 K 7720 plakalı otomobilin yol kenarında durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekibi aracı kontrol ettiğinde direksiyondaki kişinin hareketsiz durduğunu ve boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü.

Otomobilinde boğazı kesilmiş olarak bulundu!

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde direksiyondaki kişinin boğazının kesildiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde de ölen kişinin Ramazan Kırınfıl (45) olduğu tespit edildi.

Otomobilinde boğazı kesilmiş olarak bulundu!

ARAÇTA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Jandarma ekipleri kara yolunu ve olay yerini şeritle kapattı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, araç içinde yapılan aramada ise yüklü miktarda para bulundu. İlçede oturan ve döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfıl'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Otomobilinde boğazı kesilmiş olarak bulundu!

ARAÇTAN YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇALINMIŞ

Ramazan Kırınfıl'ın cenazesinin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu araçtaki yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Beldibi, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi - Son Dakika
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