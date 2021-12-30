Otomobilinde elektrik sobasına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan sanığa dava - Son Dakika

Adana'da, otomobilindeki elektrik sobasına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan M.K'ye ait otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve aracın arka koltuğunda bulunan elektrik sobasının içerisine gizlenmiş halde sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın uyuşturucu paketlerinde parmak izlerinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.