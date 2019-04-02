Son Dakika Haberleri: Otomobilinde Eroin Bulunan İranlı Sürücüye Gözaltı

Otomobilinde Eroin Bulunan İranlı Sürücüye Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İran uyruklu R.H.'nin kullandığı otomobil içinde 171 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilinde Eroin Bulunan İranlı Sürücüye Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İran uyruklu R.H.'nin kullandığı otomobil içinde 171 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde takip ettiği otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada torpido bölümüne gizlenmiş 171 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, sürücü R.H. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:43 Kaynak: DHA

İran, Kayseri, Güncel
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