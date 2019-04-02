Otomobilinde Eroin Bulunan İranlı Sürücüye Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İran uyruklu R.H.'nin kullandığı otomobil içinde 171 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İran
uyruklu R.H.'nin kullandığı otomobil içinde 171 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde takip ettiği otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada torpido bölümüne gizlenmiş 171 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, sürücü R.H. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:43 Kaynak: DHA
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