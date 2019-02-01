Son Dakika Haberleri: Otomobilinde Eroin Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı

Otomobilinde Eroin Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı

27 dakika önce

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilinde 650 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilinde 650 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, B.M.S.'nin (52) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.

Kent merkezinde bir otomobili durduran polis, B.M.S'yi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada 650 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bin 805 lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:25 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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