Otomobilinde Hırsızı Görünce Şok Yaşadı

ADANA'dan iş gezisi için Ankara'ya giden Murat Çayanoğlu (25), dönüşte havalimanının yakınına park ettiği otomobilinin içindeki hırsızlık şüphelisine, polislerin gözaltı işlemi uyguladığını görünce şok yaşadı.

ADANA'dan iş gezisi için Ankara'ya giden Murat Çayanoğlu (25), dönüşte havalimanının yakınına park ettiği otomobilinin içindeki hırsızlık şüphelisine, polislerin gözaltı işlemi uyguladığını görünce şok yaşadı.



Ankara'dan 2 günlük iş gezisinden dönen bilgisayar mühendisi Barış Çayanoğlu, Adana Havalimanı'ndan çıkıp, yaya olarak Barış Caddesi üzerine park ettiği otomobilinin yanına gitti. Çayanoğlu, polislerin kendi otomobilinin içinde oturan kişiye gözaltı işlemi uyguladığını gördü. Koşarak aracın yanına giden Çayanoğlu, ekiplere aracın kendisine ait olduğunun söyleyip, bilgi istedi. Polisler, aracının camının kırıldığını, teybinin söküldüğünü şüpheli kişinin ise suçüstü yakalandığını söyledi.



Çayanoğlu, "5 dakika erken gelseydim hırsızla karşılaşacaktım" dedi. Çayanoğlu, "Uzaktan aracımın başında polisleri gördüm, bir kişiyi indirip ekip arabasına bindirdiler. Sanırım uyuşturucu bağımlısıydı, ne yapacağımı bilemedim, şoka girdim. Çevrede devriye gezen polisler şüpheliyi suçüstü yakalamış, kendilerine teşekkür ederim" dedi.



Şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. - Adana

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