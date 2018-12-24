Son Dakika Haberleri: Otomobilinde İntihar Etti

Otomobilinde İntihar Etti

57 dakika önce

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Ertosun (33), otomobilinde başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Otomobilinde İntihar Etti, System.String[]
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Ertosun (33), otomobilinde başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Kışlalar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin içindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede isminin Ahmet Ertosun olduğu tespit edilen kişinin yanında pompalı av tüfeği bulundu. Ertosun'un başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği saptayan polis, kriminal inceleme için silaha el koydu. Ertosun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:08 Kaynak: DHA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak

Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 03:05:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilinde İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]