Son Dakika Haberleri: Otomobilinde İntihar Etti

Otomobilinde İntihar Etti

30 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İnan B. (30), otomobilinde tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İnan B. (30), otomobilinde tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tepekule Mahallesi 2070 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İnan B., seyir halindeki 35 HC 0201 plakalı otomobilini yol ortasında durdurdu. İnan B., aracın içerisinde bir süre bekledikten sonra yanında taşıdığı tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İnan B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen İnan B.'nin babası Arap B., gözyaşlarına hakim olamadı.

İnan B.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:45 Kaynak: DHA

Bayraklı, İzmir, Güncel
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