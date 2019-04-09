Son Dakika Haberleri: Otomobilinde İntihar Etti (2)

Otomobilinde İntihar Etti (2)

1 saat önce

ESKİ KIZ ARKADAŞINA MESAJ YAZMIŞİzmir'in Bayraklı ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek otomobilde intihar eden 30 yaşındaki İnan B.'nin, kısa süre önce kız arkadaşı M.K.'den ayrıldığı öğrenildi.

Otomobilinde İntihar Etti (2), System.String[]
ESKİ KIZ ARKADAŞINA MESAJ YAZMIŞ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek otomobilde intihar eden 30 yaşındaki İnan B.'nin, kısa süre önce kız arkadaşı M.K.'den ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında İnan B.'nin, intihar etmeden hemen önce, eski kız arkadaşı M.K.'ye, 'Ah M.…' yazılı bir kısa mesaj gönderdiğini belirledi.

Müteahhit olan babasıyla birlikte inşaat işiyle uğraştığı öğrenilen İnan B.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı.

İnan B.'nin, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:16 Kaynak: DHA

İzmir, Bayraklı, Güncel
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