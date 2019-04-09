Otomobilinde İntihar Etti (2)
1 saat önce
ESKİ KIZ ARKADAŞINA MESAJ YAZMIŞİzmir'in Bayraklı ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek otomobilde intihar eden 30 yaşındaki İnan B.'nin, kısa süre önce kız arkadaşı M.K.'den ayrıldığı öğrenildi.
ESKİ KIZ ARKADAŞINA MESAJ YAZMIŞ İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek otomobilde intihar eden 30 yaşındaki İnan B.'nin, kısa süre önce kız arkadaşı M.K.'den ayrıldığı öğrenildi. Polis
ekipleri, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında İnan B.'nin, intihar etmeden hemen önce, eski kız arkadaşı M.K.'ye, 'Ah M.…' yazılı bir kısa mesaj gönderdiğini belirledi.
Müteahhit olan babasıyla birlikte inşaat işiyle uğraştığı öğrenilen İnan B.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı.
İnan B.'nin, Doğançay Mezarlığı
'nda toprağa verileceği belirtildi.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:16 Kaynak: DHA
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