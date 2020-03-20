Otomobilinde Kalaşnikoflu saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Otomobilinde Kalaşnikoflu saldırıda yaralandı

6 saat önce

ADANA'da, lüks otomobilinde 4 kişinin Kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Cüneyt A. (33), Cüneyt A. ağır yaralandı.

Otomobilinde Kalaşnikoflu saldırıda yaralandı, System.String[]

ADANA'da, lüks otomobilinde 4 kişinin Kalaşnikoflu saldırısına uğrayan Cüneyt A. (33), Cüneyt A. ağır yaralandı. Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 15 Mart'ta Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişi, ellerindeki uzun namlulu silahlarla Cüneyt A.'nın olan otomobilini taradı. Saldırganlar kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırıda başından yaralanan Cüneyt A., hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Cinayet Büro ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalarında, şüphelilerin kaçtığı otomobil Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'ndeki boş arsada terk edilmiş buldu. Kimliği belirlenen şüpheliler Aydın T.  Bayram T. Süleyman T. ve Barış D., kısa sürede yakalandı. Olayda kullanılan 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 113 mermi de şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgularında Cüneyt A. ile daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle husumetleri olduğunu ileri sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yaralı Cüneyt A.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Çukurova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:42 Kaynak: DHA

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