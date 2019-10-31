Son Dakika Haberleri: Otomobilinde "kılıçlı baston" taşıyan sürücü gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Otomobilinde 'kılıçlı baston' taşıyan sürücü gözaltına alındı

Otomobilinde "kılıçlı baston" taşıyan sürücü gözaltına alındı

1 saat önce

Van'da otomobilinde "kılıçlı baston" taşıyan kişi gözaltına alındı.

Van'da otomobilinde "kılıçlı baston" taşıyan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aracın bagajında ahşap işlemeli 87 santimetre uzunluğunda baston bulan ekipler, yaptıkları incelemede iki parçaya ayrılan bastonun 43,5 santimlik bölümünün kesici aletten oluştuğunu belirledi.

Aracında "kılıçlı" diye tabir edilen modelde baston taşıyan sürücü, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

Otomobilinde kılıçlı baston taşıyan sürücü gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Ferit Melen, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da Güzel Dere Geçidi'nde iki araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilinde "kılıçlı baston" taşıyan sürücü gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]