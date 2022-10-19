Otomobilinde manzara izlerken alkollü sürücünün neden olduğu kazada öldü

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, İngilizce öğretmeni Cem Savacı'nın (53) yol kenarına park edip, içinde oturarak manzarayı izlediği otomobiline çarptı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, İngilizce öğretmeni Cem Savacı'nın (53) yol kenarına park edip, içinde oturarak manzarayı izlediği otomobiline çarptı. Yaralanan Savacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'nde yakınında meydana geldi. Kaş yönüne giden H.A. (20) yönetimindeki 26 ADF 691 plakalı otomobil, Cem Savacı'nın yol kenarında park edip içerisinde manzarayı izlediği 07 EJ 445 plakalı otomobiline çarptı. Kazada, İngilizce öğretmeni olan Cem Savacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hafif yaralanan H.A. ise Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. H.A'nın 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi.Evli ve 1 çocuk babası olan Cem Savacı'nın eşinin Hafif yaralanan H.A. ise Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. H.A'nın 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi.Evli ve 1 çocuk babası olan Cem Savacı'nın eşinin Belçika 'da yaşadığı öğrenildi. 22 yıldır öğretmenlik yapan Savacı'nın 2010 yılından bu yana Kalkan Mustafa Kocakaya Kız Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi 'nde görev yaptığı belirtildi. Savacı'nın cenazesi, Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verilecek.



Kaynak: DHA

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