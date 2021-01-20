Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, eski Manisa yolunda meydana geldi. Yoldan geçenler, çalışır vaziyette, park halinde bulunan 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bu kişinin öldüğünü sanan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ismi Ahmet Akduman olduğu öğrenilen kişinin uyuyakaldığı anlaşıldı. Uyandırılan Akduman, aracıyla bulunduğu yerden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilinde öldüğü sanıldı, polisin kontrolünde uyuyakaldığı anlaşıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.