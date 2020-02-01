Otomobilinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Otomobilinde ölü olarak bulundu

6 saat önce

İzmir'in Tire İlçesinde bir kişi kendi aracı içerisinde sırtından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

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İzmir'in Tire İlçesinde bir kişi kendi aracı içerisinde sırtından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Tire'ye bağlı Karateke köyü yakınlarındaki belediye çöplüğü yolu üzerinde meydana geldi. Gün içinde yoldan geçmekte olan belediye temizlik işçileri, kapıları açık bir otomobili gördüler. Otomobile yaklaştıklarında içinde hareketsiz bir kişi olduğunu gören işçiler, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma, olay yerinde güvenliği aldıktan sonra incelemeye başladı. Aracın içinde bulunan şahsın 36 yaşındaki Olgun Özkan olduğu öğrenildi. Sırtından vurulan Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Aracının içerisinde ölü olarak bulunan Olgun Özkan'ın, Tire'ye bağlı Çayırlı köyünde ikamet ettiği ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İZMİR

İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
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