Üye Girişi
Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

07.02.2022 23:54
Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobili içinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobili içinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şevkatiye Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGM 847 plakalı otomobili ile seyir halinde olan M.K., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.T.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

YORUMLAR
500

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:37 Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 00:01:48. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement