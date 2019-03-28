Otomobilinde Radar Dedektörü Kullanan Sürücü Yakalandı
1 saat önce
Sivas'ta otomobilinde radar cihazını ikaz eden radar dedektörü kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Sivas
'ta otomobilinde radar cihazını ikaz eden radar dedektörü kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk güzergahı üzerinde Yozgat- Sivas karayolunun 45'inci kilometresinde radarlı hız denetimi yapan polis ekipleri kontroller sırasında İstanbul
plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede ekip radar cihazını ikaz eden radar dedektörü tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/5B maddesinden yasal işlem başlatıldı. Radar dedektörü ise adli birimlere teslim edildi. - SİVAS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:14 Kaynak: İHA
Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı
Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti
Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi
Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı