Son Dakika › Güncel › Otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alındı - Son Dakika
Otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alındı
6 saat önce
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, otomobilinde 2 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, otomobilinde 2 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç.'nin (44) çevre illerden temin ettiği ruhsatsız tabancaları ilçe merkezi ile köylerde satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, dün akşam M.Ç.'nin otomobilini durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, bir şarjör ile bir miktar mermi ele geçirildi. M.Ç., gözaltına alındı.
Son Dakika Rusya'nın en büyük avcılık kulübünün altından büyük bir mafya organizasyonu çıktı Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği! Silah sesleri duyuldu Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı