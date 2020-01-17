Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya kişi ağır yaralandı

6 saat önce

Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurulup ağır yaralanırken bir iş yerine çarparak aracını durdurabildi.

Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya kişi ağır yaralandı, System.String[]

Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurulup ağır yaralanırken bir iş yerine çarparak aracını durdurabildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 20035 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi kullandığı 01 DRC 17 plakalı otomobili ile seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Başından yaralanan şahıs otomobiliyle bir iş yerine çarpıp durdu. Çevredeki bir vatandaş ise yaralıyı özel bir hastaneye götürdü. Özel hastanede tedavisi yapılan yaralı daha sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay mahalline gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin şoför kapı kısmı ile tavanından toplam 3 kurşun girişi olduğu belirledi. Bölgede bulunan boş kovanlar ise olay yeri polisleri tarafından incelendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Hürriyet Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek
Devlet Bahçeli, CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini neden reddettiklerini açıkladı Esed rejimi güçleri ateşkes anlaşmasını bozdu ve Halep'e kara saldırısı başlattı FETÖ elebaşı Gülen'in, Adil Öksüz'e yolladığı darbe mesajları deşifre edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 15:03:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]