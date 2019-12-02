Son Dakika Haberleri: Otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı
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Otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı

6 saat önce

KÜTAHYA'da, polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu M.Ç.'nin otomobilinde, kurusıkı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi.

Otomobilinde silah ve esrar bulunan sürücü tutuklandı, System.String[]
KÜTAHYA'da, polis ekiplerinin kovalamaca sonucu durdurduğu M.Ç.'nin otomobilinde, kurusıkı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.Ç. ise mahkemece tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücüsünün Tavşanlı ilçesinden geldiği 43 UC 789 plakalı otomobilde uyuşturucu ve silah olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Dumlupınar Üniversitesi önünde aracı takibe alan polis, Kızıl Bayır mevkisinde sürücünün durması için uyarıda bulundu. 'Dur' ihtarlarına uymayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, Tavşanlı çevre yolundaki denetim noktasına yakın yerde aracın önünü kesti. Otomobildeki 1'i kadın 4 kişi, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, ön koltuğun altına gizlenen ve kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca ile içime hazır esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı. Sürücü M.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silah ise incelemeye alındı.


- Tahya
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
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