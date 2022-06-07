Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı

07.06.2022 17:10
Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Akkaya, yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Akkaya, yaralandı.

Olay, ilçenin Kale Mahallesi Kanlıkuyu Meydanı'nda meydana geldi. Selçuk Akkaya yönetimindeki 16 AEM 918 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Selçuk Akkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selçuk Akkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı
Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı
Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı
Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı
Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı
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Kaynak: DHA

Siverek, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilinde silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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