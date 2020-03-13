Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, Murat Gümüş (38), otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, Murat Gümüş (38), otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, gece yarısı Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Murat Gümüş'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Bacaklarından vurularak yaralanan Gümüş, ihbar üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
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