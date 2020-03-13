Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

6 saat önce

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradıŞANLIURFA'da, Murat Gümüş (38), otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, System.String[]

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

ŞANLIURFA'da, Murat Gümüş (38), otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, gece yarısı Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Murat Gümüş'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Bacaklarından vurularak yaralanan Gümüş, ihbar üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu

Son Dakika Haberleri
16:32 IKBY'nin Süleymaniye Havalimanı'nda korona virüsü alarmı
16:32 KKTC Sağlık Bakanlığından "14 gün evden çıkmayın" uyarısı
16:32 Karabağlar'da koronavirüs önlemleri
16:31 Bakan Akar: Rus heyeti ile imzalanan metin yürürlüğe girdi, ilk devriye 15 Mart'ta
16:30 Pütürge'de depremzedeler konteyner kente yerleştirilmeye başlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:36:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]