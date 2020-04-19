Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

MALATYA - Malatya'da park halindeki otomobilin içerisinde oturan bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi Neşriyat Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde park halindeki otomobilin yanına gelen E.D., lafla sataştığı M.Ö'ye 2 el ateş etti. Açılan ateş soncunda bacaklarına mermi isabet alan M.Ö. yaralanırken, E.D. olay yerine geldiği araç ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olayın gerçekleştiği sokak ve araç içerisinde detaylı inceleme yapan ekipler olayın şüphelisi E.D.'ye ait aracı terk edilmiş halde bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.