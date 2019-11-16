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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

6 saat önce

Afyonkarahisar'da otomobilinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da otomobilinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 1028 sokak üzerinde, 03 UR 051 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Kurt (25) silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurt'un hayatını yitirdiğini belirledi.

Polisin şüpheliyi belirleme ve yakalamak için başlattığı çalışmada, Mehmet K. gözaltına alındı.

Şüpheli Mehmet K ile Kurt'un aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ahmet Kurt, Mehmet K, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:39 Kaynak: AA
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