Son Dakika Haberleri: Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti
Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti - Son Dakika

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti

7 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan şahıs, otomobili ile hastaneye giderek yardım istedi.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan şahıs, otomobili ile hastaneye giderek yardım istedi.


Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Y. 41 DN 115 plakalı otomobili ile seyir halindeyken bir anda yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş açılan otomobilde yaralanan Bülent Y., yaralı halde aracı ile olay yerinden kaçtı. Yaralı halde ilerleyen Bülent Y., olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi Başiskele Semt Polikliniği'ne giderek yardım istedi.


Poliklinikte Bülent Y.'ye ilk müdahalesi yapan sağlık ekipleri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bülent Y. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulaması'na kaldırıldı.


Saldırının gerçekleştiği yere giden polis ekipleri ise çok sayıda saçmanın isabet ettiği araçta ve olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.Y. adlı şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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