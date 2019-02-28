Son Dakika Haberleri: Otomobilinde Uğradığı Pompalı Tüfekli Saldırıda Ağır Yaralandı

Otomobilinde Uğradığı Pompalı Tüfekli Saldırıda Ağır Yaralandı

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Serdar Uyanık (33), ağır yaralandı.

Otomobilinde Uğradığı Pompalı Tüfekli Saldırıda Ağır Yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Serdar Uyanık (33), ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Peker Mahallesi 5156 Sokak'ta meydana geldi. Serdar Uyanık, 34 KM 838 plakalı otomobiliyle ilerlerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla Uyanık ağır yaralandı, şüpheliler ise kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzeren bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uyanık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:05 Kaynak: DHA

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