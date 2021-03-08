Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu ile beraberindeki 2 kişi serbest bırakıldı (1) - Son Dakika

Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu ile beraberindeki 2 kişi serbest bırakıldı (1)
08.03.2021 16:41
Ahmet YEŞİLMEN-Büşra ÇOBAN/ -OTOMOBİLİNİN bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye sevk edildi.
Ahmet YEŞİLMEN-Büşra ÇOBAN/ -OTOMOBİLİNİN bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan oyuncu Ayşegül Çınar ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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