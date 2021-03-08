OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OYUNCU İLE ESKİ SEVGİLİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika

OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OYUNCU İLE ESKİ SEVGİLİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

08.03.2021 12:32
OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OYUNCU İLE ESKİ SEVGİLİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ, System.String[]

OTOMOBİLİNİN bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye getirildi.

OTOMOBİLİNİN bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye getirildi.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan polis, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürüldü.

Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi. Genç oyuncunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan Çalıkoğlu'nu da gözaltına aldı. Çalıkoğlu'nun yapılan sorgusunda eski sevgilisinin suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah, oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi ve Nimet Y. adlı arkadaşı adliyeye getirildi.

EK görüntüler///////////////////

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- İstanbul

Ayşegül Çınar, Uyuşturucu, Polis, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN OYUNCU İLE ESKİ SEVGİLİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ - Son Dakika


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