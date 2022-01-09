Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir araçta 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'dan İnegöl'e uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Serkan Y. (41) idaresindeki otomobili operasyonla durdurdu.
Otomobilde yapılan aramalarda 5 kilogram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan Serkan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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