Son Dakika Haberleri: Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
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Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

1 saat önce

BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı.

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]
BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda, M.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Kepçe operatörü M.S.'nin aracında yapılan aramada, 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.S., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:23 Kaynak: DHA
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