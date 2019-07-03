Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
1 saat önce
BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:23 Kaynak: DHA
BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, D-100 yolunda, M.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Kepçe operatörü M.S.'nin aracında yapılan aramada, 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.S., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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