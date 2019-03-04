Son Dakika Haberleri: Otomobilindeki Yangını Söndürmek İsterken Dumandan Zehirlendi

Otomobilindeki Yangını Söndürmek İsterken Dumandan Zehirlendi

22 dakika önce

KAYSERİ'de, park halindeki otomobilinin motorunda çıkan yangını söndürmeye çalışan Abdullah Boran (50), dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Otomobilindeki Yangını Söndürmek İsterken Dumandan Zehirlendi, System.String[]
KAYSERİ'de, park halindeki otomobilinin motorunda çıkan yangını söndürmeye çalışan Abdullah Boran (50), dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdullah Boran, 38 SP 916 plakalı otomobilini temizlediği sırada, aracın motoru yanmaya başladı. Boran, otomobilini kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, dumandan etkilenerek zehirlendi. Yanan aracını söndüren Boran, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Boran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Battalgazi, Melikgazi, Merkez, Kayseri, Güncel
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