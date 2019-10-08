Son Dakika Haberleri: Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı

Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı

50 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, R.A.'nın evi ile otomobilinde 1 otomatik tüfek, 23 mermi, 1 bıçak ve biri kuru sıkı 2 tabanca ele geçirildi.

Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, R.A.'nın evi ile otomobilinde 1 otomatik tüfek, 23 mermi, 1 bıçak ve biri kuru sıkı 2 tabanca ele geçirildi. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, R.A.'nın otomobili ile evinde ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, takibe aldıkları R.A.'nın otomobilini durdurdup arama yaptı. Aramada 1 otomatik tüfek, 1 şarjör, 23 mermi ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu. Silahlara el konulurken, gözaltına alınan R.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma, İslahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:47 Kaynak: DHA
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