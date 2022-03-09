Otomobiline 7 mermi isabet eden iş insanının yara almadan kurtulduğu olayda 2 tutuklama - Son Dakika
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Otomobiline 7 mermi isabet eden iş insanının yara almadan kurtulduğu olayda 2 tutuklama

09.03.2022 21:51
Otomobiline 7 mermi isabet eden iş insanının yara almadan kurtulduğu olayda 2 tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir hafta önce otomobiliyle seyir halinde olan iş insanı Turgay Özlü'nün (42) silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 4 kişi yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir hafta önce otomobiliyle seyir halinde olan iş insanı Turgay Özlü'nün (42) silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 4 kişi yakalandı. Özlü, otomobile 7 mermi isabet etmesine rağmen şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulurken, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Beldibi mahallesinde meydana geldi. İlçede müteahhitlik yapan Turgay Özlü'nün kullandığı otomobiline, yanına yaklaşan başka bir araçtan ateş edildi. Otomobiline 7 mermi isabet eden ve saldırıdan yara almadan kurtulan iş insanı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakası belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, otomobile ateş etiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Mala zarar verme suçundan' bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman Sinanoğlu (20) ve Murat Kurtalış (27) tutuklanırken Felat Ç., ve Fırat Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Otomobiline 7 mermi isabet eden iş insanının yara almadan kurtulduğu olayda 2 tutuklama
Otomobiline 7 mermi isabet eden iş insanının yara almadan kurtulduğu olayda 2 tutuklama
Otomobiline 7 mermi isabet eden iş insanının yara almadan kurtulduğu olayda 2 tutuklama
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Marmaris, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobiline 7 mermi isabet eden iş insanının yara almadan kurtulduğu olayda 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiline 7 mermi isabet eden iş insanının yara almadan kurtulduğu olayda 2 tutuklama - Son Dakika
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