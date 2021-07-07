Otomobiline arkadan aracın çarptığı kazada öldü - Son Dakika

NİĞDE'de, U dönüşü yaptığı otomobiline, arkadan başka otomobilin çarptığı kazada sürücü Cuma Eryılmaz, yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Sazlıca çevre yolu yakınlarında meydana geldi. U dönüşü yapan Cuma Eryılmaz yönetimindeki 51 KY 589 plakalı otomobile, İsmail Dinç'in kullandığı 51 HD 285 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Kazada Cuma Eryılmaz hayatını kaybederken, İsmail Dinç ile aracındaki Samet Dinç ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 2 yaralıyı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.