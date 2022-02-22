Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü

22.02.2022 14:23
Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü

ADANA'da, evinden çıkan Yusuf Yosunkaya (28), otomobiline binerken kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ADANA'da, evinden çıkan Yusuf Yosunkaya (28), otomobiline binerken kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Yosunkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, 01 AHT 055 plakalı otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Yosunkaya, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yosunkaya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yosunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yusuf Yosunkaya'nın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü
Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü
Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü
Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü
Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü
YORUMLAR
500
Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberleri: Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç öldü Son dakika haberleri: Evinin önünde silahla saldırıya uğrayan genç öldü

Silah, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobiline binerken 2 kişinin silahlı saldırısında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement