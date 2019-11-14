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Otomobiline binerken öldürüldü

7 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Uğurcan Gürgen (35), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak, hayatını kaybetti.

Otomobiline binerken öldürüldü, System.String[]

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Uğurcan Gürgen (35), kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak, hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

Olay, sabah saatlerinde Kavakpınar Mahallesi Keban Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkıp, otomobiline binmek isteyen Uğurcan Gürgen'e, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Gürgen, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı. Gürgen'in cansız bedenini gören yakınları, sinir krizi geçirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Uğurcan Gürgen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, çevredeki işyerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Sabah, Polis, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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