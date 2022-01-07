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Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu - Son Dakika

Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu

07.01.2022 11:25

Çorum'da dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildiği kadın yaşanan olayı anlattı.

Çorum'da dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildiği kadın yaşanan olayı anlattı. Şahsın kendisinden ayrılmak istemediğini belirten kadın, "Arabanın altına baktım, bu nedir diye. O da bombaymış" dedi.

Olay, gece saatlerinde Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatun Demir isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark etti. Otomobili durduran Demir, gelen sesi anlamak için aracın altına baktı. Otomobilin egzoz kısmında bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu gören kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından bomba düzeneği fünye ile imha edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından, bombayı yerleştirdiği iddia edilen Demir'in dini nikahlı eşi K.K. gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler, bombanın nasıl temin edildiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"ARAÇTAKİ BOMBAYI GÖRÜNCE HEMEN POLİSİ ARADIM"

Olayla ilgili soruşturma sürerken, otomobiline bomba yerleştirilen Hatun Demir yaşanan olayı anlattı. Aracı ile gezmek için yola çıktığında durumu fark ettiğini söyleyen Demir, "5 yıldır dini nikahlı evliydik. Eve dönmemi istedi, ben de dönmeyeceğim dedim. Herhalde onun için böyle bir şey yaptı. Kimin koyduğunu görmedim, bilmiyorum. Arabanın altından ses geldi. Baktım, oradan görünüyor. Çekip aldım. Kasislerden geçerken ses geliyordu. Araçtaydım. Gezmeye gittim, eve geldim. Arabanın altına baktım, bu nedir diye. O da bombaymış. Araçtaki bombayı görünce hemen polisi aradım. Üzerinde kablolar, pil vardı. Bunları görünce bomba olduğunu düşündüm" dedi.

"AYRILMAK İSTEMİYOR"

K.K. isimli şahısla 5 yıldır birlikte yaşadıklarını ve şahsın kendisinden ayrılmak istemediğini söyleyen Hatun Demir, "Ayrılmak istemiyor. Ben de birlikte olamayacağımızı söyledim. Şahıs resmi nikahlı değil, dini nikahlı eşim. 5 yıldır beraberiz. Şu an sanırım gözaltında" diye konuştu.

(Muhammed Muttalip Yalçın - Tugay Göktürk/ İHA)

Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu
Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu
Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu
Otomobiline bomba düzeneği yerleştirilen kadın konuştu

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Tragger, Polis, Çorum, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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