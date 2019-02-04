Son Dakika Haberleri: Otomobiline Çakar Lamba Monte Eden Sürücüye 4 Bin 511 Lira Ceza

Otomobiline Çakar Lamba Monte Eden Sürücüye 4 Bin 511 Lira Ceza

54 dakika önce

Otomobiline çakar lamba monte eden sürücüye 4 bin 511 lira ceza Emniyetten 'çakar' uyarısı; "Mavisi de beyazı da renklisi de yasak"ZONGULDAK - Zonguldak'ta otomobiline çakar lamba monte eden sürücüye 4 bin 511 lira ceza uygulandı.

Otomobiline Çakar Lamba Monte Eden Sürücüye 4 Bin 511 Lira Ceza, System.String[]
Otomobiline çakar lamba monte eden sürücüye 4 bin 511 lira ceza
Emniyetten 'çakar' uyarısı; "Mavisi de beyazı da renklisi de yasak"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta otomobiline çakar lamba monte eden sürücüye 4 bin 511 lira ceza uygulandı. Öte yandan emniyet müdürlüğü uyarıda bulunarak, "Mavisi de beyazı da renklisi de yasak" dedi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün uygulama yaptığı sırada aracında çakar bulunduran bir sürücü durduruldu. Otomobilde çakar olduğu gerekçesiyle bin 2 lira ceza uygulandı. Sürücünün alkollü olması sebebiyle bin 256 lira, ehliyetine de daha önce el konulduğu gerekçesiyle 2 bin 18 lira, kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle de 235 lira olmak üzere toplamda 4 bin 511 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan Emniyet Müdürlüğü, " Mavisi de beyazı da renklisi de her ne olursa olsun, arkasında önünde üstünde altında fark etmez; usulsüz-izinsiz çakar yasaktır. Ona göre; Kanmayın, kandırılmayın. Korunan yada koruyan araçlar dışında araçlarda çakar yasaktır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Yerel
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