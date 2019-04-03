Otomobiline Çarpan Ağabeyini Yaralayan Sanığa Hapis Cezası

KAYSERİ'de, evinin önünde park halindeki otomobiline aracıyla çarpan ağabeyi Murat İ.'yi (33) bıçakla yaralayan Onur İ. (28), tutuklu yargılandığı davada 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, evinin önünde park halindeki otomobiline aracıyla çarpan ağabeyi Murat İ.'yi (33) bıçakla yaralayan Onur İ. (28), tutuklu yargılandığı davada 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kavgada kardeşini hafif yaralayan tutuksuz Murat İ.'ye ise 6 ay hapis cezası verildi.



Geçen Ocak ayında merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda Murat İ., kardeşinin evinin önünde park halindeki otomobiline aracıyla çarparak zarar verdi. Bu yüzden iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavgada, Murat İ. bıçakla, Onur İ. ise aldığı darbelerle yaralandı. Olayın ardından Onur İ. tutuklandı.



Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar hazır bulundu. Tutuklu sanık Onur İ., ağabeyi ile aralarında önceden miras yüzünden husumet olduğunu söyleyerek, "O an her ikimiz de alkollüydük ve ne yaptığımızı bilecek durumda değildik" dedi.



Murat İ. de ifadesinde, "Alkollüydüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ben yaralandığımı arabaya binince öğrendim. Kardeşimin elinde bıçak ya da başka bir şey görmedim. Kardeşimden şikayetçi değilim" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Onur İ.'ye 'akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 yıl 8 ay, ağabeyi Murat İ.'ye de 'basit yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Murat İ.'ye verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakılırken Onur İ.'nin de tahliyesi kararlaştırıldı. - Kayseri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe'den Giroud'a Yıllık 4,5 Milyon Euroluk Teklif

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı

Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil

İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı