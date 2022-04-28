Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı - Son Dakika
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Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı

28.04.2022 11:34

Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı Güvenlik kamerasını izleyince 1 çocuğun köpekten kaçabilmek için otomobilinin camının üzerine atladığı ortaya çıktı Rize'de park halindeki aracının ön camının kırıldığını fark eden iş insanı kasıtlı...

Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı

Güvenlik kamerasını izleyince 1 çocuğun köpekten kaçabilmek için otomobilinin camının üzerine atladığı ortaya çıktı

RİZE - Rize'de park halindeki aracının ön camının kırıldığını fark eden iş insanı kasıtlı olarak yapıldığını düşünerek güvenlik kameralarını izlediğinde 1 çocuğun köpekten kaçabilmek için otomobilinin camının üzerine atladığını görünce gerçek ortaya çıktı.

İl merkezinde Piriçelebi mahallesi Zihni Derin Caddesi üzerinde park halindeki aracının camı kırılan Osman Özer isimli iş insanı camı kıranı bulabilmek için şikayetçi oldu. Şikayetin ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Üzerinden 2 gün geçmesine rağmen camın nasıl kırıldığını bulamayan Özer, aracını önüne park ettiği işletmenin güvenlik kamerası görüntülerini yeniden izlemek isteyince gerçek ortaya çıktı. Özer, görüntülerde küçük bir erkek çocuğunun üzerine doğru köpeğin koşması nedeniyle kaldırımdan aracın ön camına doğru atladığını ve sonrasında çocuğun ayağını ovarak geri geldiğini ve cam kırığını görünce de çok üzüldüğünü gördü. Kırılmanın herhangi bir kasıt olmadan çocuğun atlamasından meydana geldiğini anlayan Özer bu kez çocuğun tedirginliğine üzülerek şikayetini geri aldı.

İlk etapta aracının camının kırıldığını fark ettikten sonra kasıtlı yapıldığını düşünerek polise hemen haber verdiğini ifade eden iş insanı Osman Özer "Evimin önünde akşam saatlerinde aracımı park ettim. Sabah kalktığımda ise ön camının kırık olduğunu gördüm. İlk etapta birinin kasıtlı olarak yaptığını düşündüm ve hemen polise haber verdim. Oradaki güvenlik kameralarının kayıtta olduğunu biliyordum. Sonra güvenlik kameraları görüntülerinden köpekten kaçmak isteyen bir çocuğun aracımın camına düşerek camı kırdığını görünce bende çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Aracın üzerine atladıktan sonra cam kırıldığını fark etmeden önce ayağını tutan çocuğun ayağının durumunu merak ettiği için olayın takipçisi olduğunu kaydeden Özer "Olayın takipçisi olduk, çocuğu bulmaya çalıştık ama henüz daha ulaşamadık. Çocuğa seslenmek istiyorum. Yeter ki mala gelsin. Senin ayağın için çok üzüldüm" şeklinde konuştu.

"Bayramı yaşaması yerine o acıyı çekmesi bizi derinden üzdü"

Olayın yaşandığı günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle de ayrı bir üzüntü duyduğunu ifade eden Özer, çocuğun camı kırdıktan sonraki hareketlerinin de kendisini etkilediğinin altını çizerek "Olayın yaşandığı günde 23 Nisan'dı. O çocuğun bayramı yaşaması yerine o acıyı çekmesi bizi derinden üzdü. Çocuğa ulaşmaya çalıştım ama bir türlü ulaşamadım. Çocuk düştükten sonra ayağının ağrısını unutup cama baktı ve o çerezliğini kamerada gördük. Beni o çok etkiledi. 'Ne yaptım, camı kırdım' diye o üzgünlüğü beni çok yaraladı. O günde 'Cam gitsin, senin ayağına bir şey olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.

İlk etapta aracın camına sert bir cisimle vurularak kırıldığını düşündüklerini ifade eden, olayı aydınlatan güvenlik kameralarının takılı olduğu işletmenin sahibi Mustafa Bayrak ise "Dükkanın önünde park halinde bir araç vardı. Akşamdan baktığımda hiçbir şey yoktu ancak sabah 10: 30 gibi geldiğimde baktım ki camı kırılmış. Üstten çiçek mi düştü üzenine diye baktım ama o da olmamıştı. Aracın sahibi geldiğinde hemen sordum 'Camı kırık mıydı' diye oda olmadığını söyledi. Önce sert bir cisimle vurulduğunu düşündük. Karakola şikayette bulundu, ekipler geldiler ve güvenlik kamerası görüntülerine baktık. Sonda tekrar güvenlik kamerası görüntülerini izleyince baktık ki bir çocuk köpekten korkmuş, kaldırımdan arabanın üzerine de oradan da aşağıya atlayarak köpekten kaçmış. Sonra ayağını tutarak arabanın yanına geliyor, üzülüyor ayrıca camı kırdığı için. Aracın sahibi geldi güvenlik kamerası görüntülerini izleyince kasıtlı olmadığını gördü o da çocuğu affetti" dedi.

Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı
Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı
Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı
Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı

YORUMLAR
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Osman Özer, 23 Nisan, Çocuk, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobiline saldırdılar zannetti, gerçek güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ortaya çıktı - Son Dakika


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