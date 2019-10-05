Son Dakika Haberleri: Otomobiline tır çarptı, 'arabamı aynı şekilde isterim' dedi
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Otomobiline tır çarptı, 'arabamı aynı şekilde isterim' dedi

48 dakika önce

KARABÜK'te, kontrolden çıkan TIR, karşı şeritte park halindeki 2 otomobile çarptı.

Otomobiline tır çarptı, 'arabamı aynı şekilde isterim' dedi, System.String[]

KARABÜK'te, kontrolden çıkan TIR, karşı şeritte park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobilinde hasar oluşan sürücü, kendi aracına çarpan TIR sürücüsüne, "Ben arabamı aynı şekilde isterim" diyerek tepki gösterdi.

Kaza, Öğlebeli Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Eftal Kurt idaresindeki 60 NP 841 plakalı TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza yerine gelerek hasar oluştuğunu gören ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Eftal Kurt ile tartıştı. Otomobil sürücüsü Eftal Kurt'a "Arabamın eski hali neyse aynı şekilde isterim. Ben bunu satamadıktan, binemedikten sonra ne yapayım? Ben senden para istemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

TIR sürücüsü Eftal Kurt ise "Ben ne yapacağım? Kaç bin TL'lik malım gitmiş. Ben kaskoyu boşuna yaptırmıyorum ki buna. Karşı tarafın hasarını karşılasın. Karşılamazsa çaresine bakarız. Ölmedik ya. Resmi prosedür neyse o. Hasar değer kaybını benim sigortamdan alıyorsun" dedi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:39 Kaynak: DHA
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