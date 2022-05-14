Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki: "Rastgele havaya ateş açanlara sinir oluyorum" - Son Dakika
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Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki: "Rastgele havaya ateş açanlara sinir oluyorum"

14.05.2022 09:37
Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki: "Rastgele havaya ateş açanlara sinir oluyorum"

Tekirdağ'da yorgun merminin isabet ettiği otomobilin kaportası delindi.

Tekirdağ'da yorgun merminin isabet ettiği otomobilin kaportası delindi.

Olay, Çorlu Reşadiye Mahallesi Atatürk 2. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mevkisi henüz bilinmeyen ve rastgele havaya açılan ateş sonucu park halindeki bir aracın motor kaputuna yorgun mermi düştü. Olayın ardından sabah saatlerinde aracının hasar gördüğünü fark eden otomobilin sahibi Saliha Saraç, polisi arayıp şikayetçi oldu.

"Rastgele havaya ateş açanlardan nefret ediyorum"

Silahla çevreye rastgele ateş açan şahsa tepki gösteren Saliha Saraç, "Bu şahıs kimse cezasını çekmeli. Burada benim çocuğum da olabilirdi. Yoldan geçen herhangi birinin başına da gelebilirdi. Ben de buradan her gün geçiyorum, fabrikada çalışan bir işçiyim. Rastgele havaya ateş açan şahıslara çok sinir oluyorum. Böyle insanlardan nefret ediyorum ya! Kim yaptıysa çeksin cezasını, benim zararımı ödesin" diye konuştu.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki: Rastgele havaya ateş açanlara sinir oluyorum
Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki: Rastgele havaya ateş açanlara sinir oluyorum

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Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki: 'Rastgele havaya ateş açanlara sinir oluyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki: "Rastgele havaya ateş açanlara sinir oluyorum" - Son Dakika
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