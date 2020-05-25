Otomobilini akaryakıt istasyonunda bırakıp kaçan şüpheli aranıyor - Son Dakika

Otomobil, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bölgede araştırma yapan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ramazan Bayramı 'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı 'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

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