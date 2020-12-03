Otomobilini çalındığı yerde gördü, hırsıza yetişemedi - Son Dakika

BURSA'da alışveriş merkezinin önünden çalınan otomobilini ertesi gün aynı yerde içinde çalan kişiyle birlikte gören M.T.'nin ihbarıyla harekete geçen polis, aracı terk edilmiş olarak buldu. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

M.T. dün, 16 U 0801 plakalı otomobilini, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne park etti. M.T.'nin kontak anahtarını üzerinde bırakıp, işlerini halletmek için inip, yanından uzaklaştığı otomobil çalındı. Geri döndüğünde aracını bulamayan M.T., polise haber verdi. Polis ekipleri çalışma başlatırken, M.T. bu sabah otomobilini çalındığı yerde park halinde gördü. Hemen otomobiline doğru koşmaya başladı. Ancak otomobildeki şüpheli durumu fark edip, hızla kaçtı. M.T.'nin ihbarıyla bölgede araştırma başlatan polis ekipleri, otomobili, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde terk edilmiş olarak buldu. Ön kısmında hasar oluştuğu tespit edilen otomobil sahibine teslim edilirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.