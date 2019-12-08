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Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı

6 saat önce

Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktıANKARA'da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sigortası olmayan otomobili otoparka çekmek istedi.

Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı

ANKARA'da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sigortası olmayan otomobili otoparka çekmek istedi. Araç sürücüsüs Harun A., otomobilin üzerine çıkarak polisi engellemeye çalıştı.

Olay, öğle saatlerinde Mamak ilçesindeki Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Harun A. kontrolündeki 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün evraklarını kontrol eden polis ekipleri, otomobilin trafik sigorta süresinin dolduğunu tespit etti. Bunun üzerine çekici çağıran polis ekipleri, otomobilin otoparka çekileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren Harun A., otomobilin çekilmesini engellemek için üzerine çıktı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Harun A. otomobilin üzerinden indirildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı

Polis, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
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